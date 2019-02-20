0553 313 94 23

Brent petrolün varili 66,35 dolar

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:52
Brent petrolün varili 66,35 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,31 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,49 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,21 azalışla 66,35 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerinin petrol kesintisi kararı ile ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar, arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükseltiyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD’de günlük petrol üretimi 11,9 milyon varile çıktı. Uzmanlar, ABD'nin rekor üretim seviyesinin, yükselen fiyatlar dikkate alındığında daha da artabileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,48 ila 66,68 dolar aralığının direnç, 66,08 ila 66,28 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:52
  1. ABD
  2. ABD türü ham petrol (WTI)
  3. Brent Petrol
  4. Finans
  5. ham petrol
  6. OPEC

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da terör polisi 450 çocuğu tiyatroya götürdü
    1. Adana’da terör polisi 450 çocuğu..
    2. Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklama!
    3. Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2..
    4. Van ESOB Başkanı Berge’den Gürpınar’a..
    5. Vajinismus kaderiniz olmasın
    6. Tüketici güven endeksi Şubat ayında..
    7. Kilis’te Belediye Başkanlığı için 8..
    8. Yoğun sis, TEM’de görüş mesafesini 30..
    9. Villa cinayetinin zanlısı ikinci kez..
    10. 11 yaşında kitap yazdı, gelirini..
    11. Soğuk havada, sıcak su ile..
    12. Genç girişimciler OSMEK’te yetişiyor
    13. Eski başhekimden örnek bağış
    14. Yeditepe Dilek Ödülleri, 7. kez..
    15. Kocaeli'de kültür-sanat
    16. Piyasa güne artı rezervle başladı
    17. Giresun turizmi macera parkıyla..
    18. "FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın..
    19. Doğu illeri için buzlanma ve çığ..
    20. Sağlık Bakanlığı’ndan Beytüşşebap’a..
    21. BBP’nin merakla beklenen aday..
    22. Kayseri’ye ’Yılın Mutlu Şehri’ ödülü
    23. Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici,..
    24. Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 2 bin..
    25. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    26. Baroların insan hakları merkezleri..
    27. Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ'nün inkar..
    28. Dokunsalar yıkılacak, mahalleli..
    29. İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle..
    30. ‘Palto Film Günleri’ başladı
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı