0553 313 94 23

Brent petrolün varili 57,87 dolar

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:46
Brent petrolün varili 57,87 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 55,89 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 57,46 dolardan tamamladı. Bugün, Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 57,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,75 dolardan alıcı buldu.

Dün fiyatların düşmesinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı stok verileri etkili oldu. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 438,9 milyon varile çıktığını açıkladı. Uzmanlar, ülkede petrol stoklarının 2,8 milyon varil düşeceği yönünde öngörüde bulunmuştu.

Böylece ABD'de petrol stoklarında beklentinin dışında bir yükseliş olunca, petrol fiyatları düşüşe geçti. Verilerin ardından dün Brent petrolün varil fiyatı 55,89 dolara kadar geriledi. WTI ise 50,52 dolar ile günün en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticilerinin fiyatları yükseltmek için bir araya gelebileceği haberleri, bugün petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 58,11 ile 58,21 dolar aralığının direnç, 57,49 ile 57,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:46
  1. ABD türü ham petrol (WTI)
  2. Brent
  3. petrol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle bayramlaştı
    1. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    2. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    3. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    4. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    5. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    6. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    7. Didim’de belediye beton santrali..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    9. Başkan Kılıç’tan Ülkü Ocaklarına..
    10. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat..
    11. O kaymakam tayin oldu
    12. FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
    13. Başkan Kocaman Ormanya’da
    14. Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki..
    15. Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde..
    16. Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan..
    17. Silah ticareti operasyonunda 3 kişi..
    18. Hugo Rodallega: "Lige kazanarak..
    19. Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 115..
    20. Kamyonetle çarpışan kamyon viyadükten..
    21. Suyu "dozunda" tüketin
    22. İşbilmez Mansur, olacakları itiraf..
    23. Bir camide bin 400 çocuk! Hem Kur’an..
    24. Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye geri mi..
    25. FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis
    26. Vatandaşlardan yeni kurulan pazardan..
    27. Sağlık Bakanı Koca: "Hava ambulansı..
    28. Kılıçdaroğlu’ndan, gazinin ailesine..
    29. Şişme oyuncak botla Marmara’nın..
    30. Vali Cüneyt Epcim, Danışment Köyü’nde..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek