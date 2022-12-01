Brent petrol fiyatı 2022 bugün güncel: 1 Aralık 2022 brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt, petrol fiyatları ne olur?

Brent petrol kaç dolar? 1 Aralık 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında (Akaryakıt fiyatları) son durum.

Petrol fiyatları G7 ülkelerinin tavan fiyat beklentisi ve Çin haberiyle çakıldı. Bu düşüşe paralel benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları üzerinde hafta içinde yeni indirimler gelmesi bekleniyor. Çin'de yaşanan koronavirüs gelişmelerinin ardından brent petrol yeniden yükselişe geçti. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak? Petrol fiyatları için düşüş sürecek mi? Brent petrol kaç dolar? 1 Aralık 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?

Geçen hafta benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere petrol fiyatları tarafında yaşanan düşüşlere paralel akaryakıt pompa fiyatları için üst üste 4 indirim geldi. Öte yandan yeni haftada akaryakıta petroldeki geri çekilmeye paralel yeni indirimler gelmesi bekleniyor.

Brent petrol kaç dolar?

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de açıklanan imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verilerinin kasımda büyüme eşiğinin altında kalması, talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılamış, Brent petrol hafta başında 81 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesinin ardından tekrar yönünü yukarı çeviren Brent petrol, 86 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Döviz kurları ve enflasyon konusunda yaşanan artışlar ile sıkça gündeme gelen ekonomist İslam Memiş bu kez akaryakıt yorumlarıyla gündeme geldi.

DOLAR VE AKARYAKIT FİYATLARI YORUMU

İslam Memiş dolar kuruna ilişkin de yorumlarını aktarırken akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ekran fiyatlarında: Euro dolara kıyasla daha primli bu hafta. Dolar kuru güçlü durunca, pariteler de destek verince, euro sterlin güçlenmesi de kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında “19.31-19.39 aralığında bir euro var. Brent petrolün varil fiyatında düşüş var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Bu kadar sert düşüşler olunca pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacaktır.”

Petrol fiyatları ne olur?

Genel fiyat seviyesinde değişmeler: Ülkede enflasyonun yüksek olması, ülkenin ürettiği ürünlerin yurtdışına göre daha pahalı olmasına neden olur. Dolayısıyla FİYATLARI ETKİLER. Fed Başkanı Powell'ın faiz artışı ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Brent Petrolün varili uluslararası piyasalarda yükseldi dedi.