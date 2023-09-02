Brent petrol kaç dolar? Suudi Arabistan ve Rusya’nın kesintileri sonrası: LPG'ye zam! Gün sonu akaryakıt fiyatları

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ grubunun yeni bir arz kesintisi anlaşması yapmaya hazırlandığını duyurdu. Batı Teksas türü ham petrol ise geçen haftaya göre % 7,7 artarak 86,05 dolar seviyesinde haftayı tamamladı.

Benzin ve motorinden değil ama LPG'ye büyük zam geliyor!

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, LPG'de 5 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere şu anki değerlere göre 1.5 lira zam bekleniyor. Bu zamla birlikte LPG'nin güncel fiyatı 17,5 lirayı geçecek.

Rusya Başbakan yardımcısı duyurdu petrol fiyatları yükseldi!

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dünkü toplantılarının ardından OPEC+ grubunun yeni bir petrol arz kesintisi anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu.

Bu gelişme, Suudi Arabistan ve Rusya’nın ekim ayında da gönüllü petrol üretimi kesintisine devam edeceği konusundaki endişeleri artırdı ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Petrol üretim iş gücü piyasası verileri fiyatları etkiliyor

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Suudi Arabistan, temmuz ayında başlattığı ve ağustos ayında uzattığı günlük 1 milyon varil petrol üretim kesintisi uygulamasını eylül ayına kadar devam ettireceğini duyurdu. Rusya ise ağustosta günlük 500 bin varil petrol ihracatını azaltmış ve eylül ayında da gönüllü olarak petrol arzında günlük 300 bin varillik bir kesinti yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD’deki iş gücü piyasasında yavaşlama işaretleri görülmesi, Federal Reserve’in faiz artırımına gitmeme eğilimini güçlendirmiştir. Bu durum da petrol fiyatlarının yükselişini desteklemektedir.

2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,89 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 37,29 TL

Motorin: 38,39 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 37,35 TL

Motorin: 38,53 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL

LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

EPDK’da yer alan açıklamada LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebinin, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklandığı belirtiliyor.