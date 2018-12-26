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Brent petrol 50,46 dolardan işlem görüyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:19
Brent petrol 50,46 dolardan işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sonrası uluslararası piyasalarda 50,46 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 53,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,87 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 50,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,82 azalışla 50,46 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 42,65 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde ekonomilerin büyüme sorunları yaşayacağı, bunu artan ticaret savaşlarının da besleyeceği yönündeki endişeler, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oluyor.

Uzmanlar, Noel tatiline girmeyen bazı piyasalarda güne yatay seyirde başlayan fiyatların, değişiklik göstermeyen koşullar nedeniyle benzer seviyelerde devam edeceğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 50,66 ila 50,98 dolar aralığının direnç, 50,02 ila 50,34 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:19
  1. Amerika
  2. Brent Petrol
  3. WTI

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