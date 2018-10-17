Brennan: Kaşıkçı cinayeti prensten habersiz olamaz

Amerikan NBC kanalına özel konuşan Brennan böyle durumlarda Beyaz Saray'da fikirlerin serbestçe ortaya atılarak her tür olasılığın değerlendirmeye alındığını aktarsa da kendi tecrübelerine göre bu işin Bin Selman'dan habersiz yapılmış olması mümkün değil.

HEM REFORMCU HEM DE ACIMASIZ BİR OTORİTERYEN OLUNABİLİR

Başkan Donald Trump'ın 'serseri katiller' ve 'güvenlik birimleri içerisinde kendi başına hareket eden unsurlar' olasılığını değerlendiren Brennan şöyle konuştu:

"Başkana ulusal güvenlik takımı ve istihbarat birimleri tarafından ne söylendi bilmiyorum. Ancak bu tip bir olasılığın da konuşmalar sırasında geçtiğini tahmin edebiliyorum. Prens reformist ve batılı fikirlere yakın biri olarak görünürken böyle durumlar ortaya çıkıyor ve Selman bunların her ikisi de olabilir. Hem bir reformcu hem de acımasız bir otoriter lider olunablir. Bir vizyonu olduğu belli ancak aynı zamanda güç sarhoşu olmuş biri. Adımları çok agresif ve kendine muhalif olan her unsuru ortadan kaldırmak konusunda kararlı."

Bin Selman ile birkaç kez bizzat görüşmüş olduğunu anlatan Brennan sohbetlerinde Suudi toplumunun ihtiyacı olan reformlardan konuştuklarını ve prensin şimdi kafasındaki reformlarla birlikte İslamcı aşırıları da yönetimden uzaklaştırarak aslında Suudi toplumunun geleceği olan genç nüfusa hitap ettiğini aktarıyor.

Brennan Bin Selman'ın reformlara önem vermekle birlikte bu reformların kendisinin arzuladığı noktadan daha fazlasına evrilmesini istemediğini ve değişim üzerinde tam kontrol elde etmek istediğini belirterek kadınların haklarını genişletirken bu hakları protesto ile talep eden kadınları neden tutuklandığını bununla izah ediyor.

REFORMLARIN SINIRINI KENDİ BELİRLEMEK İSTİYOR

"Reform istiyor ama bu reformların hızını, şeklini ve sınırını kendi belirlemek istiyor." diyen Brennan, bu noktada kendisine hiçbir muhalefet oluşmasına müsaade etmek istemediğini kaydetti. Bu sebeple tüm askeri istihbaratı elinde tutan birinin böyle bir operasyondan habersiz olmasının mümkün görmediğini söylüyor ve ekliyor:

"Amerika'da oturumu olan ve Washington Post'ta yazan bir gazeteciyi yabancı bir ülkedeki konsoloslukta öldürmenin nasıl ciddi sonuçları olabileceğini hesaplayabiliyor olması gerekir. Böyle bir riski ondan habersiz ve izinsiz şekilde hiçbir birim veya kişi alamaz."

KANSER SELMAN İSE ONDAN KURTULAMAYIZ

Brennan Suudi Arabistan ile ilişkilerin ABD için önemine değiniyor ve "Eğer bu ilişkideki kanser Bin Selman ise bu kanserden kurtulup, bu önemli ilişkiyi sürdürmenin yollarını aramalıyız." diyerek sözlerini bitirdi.