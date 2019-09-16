Bratislava - Beşiktaş maçında düdük Kristo Tohver’de
Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.16 Eylül 2019 Pazartesi 12:37
Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk sınavında perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’ya konuk olacak. TSİ 22.00’de başlayacak mücadelede Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver’in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.
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