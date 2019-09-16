0553 313 94 23

Bratislava - Beşiktaş maçında düdük Kristo Tohver’de

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:37
Bratislava - Beşiktaş maçında düdük Kristo Tohver’de

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk sınavında perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’ya konuk olacak. TSİ 22.00’de başlayacak mücadelede Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver’in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.


Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evinin bahçesinde mezar yaptığı köpeğini unutamıyor
    1. Evinin bahçesinde mezar yaptığı..
    2. Tansiyona dikkat
    3. Van Valisi Bilmez’in ilçe ziyaretleri..
    4. Bu drama ses verin
    5. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
    6. AK Parti İl Başkanlığı’nda geniş..
    7. Vali Yerlikaya: “Okula başlayan 350..
    8. "İran petrolünü satabilirse ABD ile..
    9. Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı
    10. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    11. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    12. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    13. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    14. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    15. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    16. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    17. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    18. Ağrısız şişlik lenfoma belirtisi..
    19. KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
    20. İşten çıkartılan belediye işçisi,..
    21. Husiler: Aramco'yu her an yeniden..
    22. Ekonomik krizlerde önce sigortadan..
    23. Kırık sandalye olayında Abdullah Gül..
    24. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları..
    25. Trabzonspor’da Ekuban 2 ay sonra..
    26. Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara..
    27. Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    28. Tarık Akan vefatının 3. yılında anıldı
    29. Borsa ilk yarıda yükseldi
    30. Develi’de trafik kazası: 3 yaralı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda