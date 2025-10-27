brahim Saracoğlu'ndan ev yapımı şekersiz doğal pastil tarifi: Doğal boğaz pastili ne anlatı...

Boğaz enfeksiyonları sırasında içinde bulunan maddelerle solunum yollarındaki ağrıyı ve iltihabı azaltmayı amaçlayan ve emilerek tüketilen tablet çeşitlerini pastil olarak tanımlarız. İbrahim Saraçoğlu'ndan doğal ev yapımı pastil tarifini sizler için ekledik.

Özellikle virüslerin enfekte olduğu bu zamanlarda boğaz hijyeni hastalıktan korunmak için çok önemlidir. Eczanelerde yer alan pastiller günlük 3-4 adet tüketildiğinde maddi olarak bir hayli yük olacaktır. Aynı zamanda şeker ve bir çok farklı katkı maddesini de bu pastiller ile vücudumuza almış olacağız. saracoglufaydaları.com da yayınlanan habere göre; İşte tüm bunlardan korunmak için İbrahim Saraçoğlu'ndan doğal ev yapımı pastil tarifi. Ailenize, büyüklerinize, çocuklarınıza bu ürünü severek rahatça tüketebileceksiniz.

Boğaz Pastili Yapımı

Malzemeler:

1 bardak su

1 bardak doğal bal

3 yemek kaşığı limon suyu taze sıkılmış limon suyu

2 yemek kaşığı toz zencefil

10 adet karanfil

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

Saraçoğlu Ev Yapımı Şekersiz Doğal Pastil Tarifi

1: Öncelikle bütün malzemeleri tavaya ekleyip en kısık ateşte 25 dakika kadar kaynatacağız. Bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırarak kaynatın.

2: Kaynama esnasında köpükleşme olacak bu olana kadar karıştırmaya devam edin.

3: Karanfilleri çıkarın ve tepsi üzerine yağlı kağıt koyun.

4: Hızlı bir şekilde yuvarlak olarak tepsiye koyun ve 20 dakika kadar buzdolabında bekletin.

İşlemler sonrasında elde ettiğiniz ufak topları kavanoza koyarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman buzdolabından ağzınıza atıp eritebilirsiniz.

Çocuklarınız için tüketirken tadı biraz acı gelebilir. Bunun için malzemelerden karabiberi çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde bal oranını biraz da arttırabilirsiniz.

Son olarak karışıma doğal sıkılmış portakal suyu ile turuncu yapabilir veya nar suyu ile de kırmızı renk elde edebilirsiniz. Damak zevkinize göre malzeme ekleyebilirsiniz.

Merak edenler için diğer karışım önerimiz....

Zencefilli Dut Pekmezi (Doğal Boğaz Pastili) Tarifi İçin Malzemeler

Yarım çay bardağı dut pekmezi

2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Zencefilli Dut Pekmezi (Doğal Boğaz Pastili) Tarifi Nasıl Yapılır?

Zencefili soyup rendeleyin. Dut pekmezi ile karıştırın. Boğaz ağrınızı öksürüğünüzü hemen kessin. Çocuğunuza da yedirebilirsiniz. Ucuz, alerjik değil, katkı maddesi yok.