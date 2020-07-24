Brahim Darri kimdir nerelidir kaç yaşında? Brahim Darri nerede oynadı?
Son dakika… Fatih Karagümrük'ün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ajax altyapısından yetişen Brahim Darri'nin yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe'yle anlaştığı öğrenildi. Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Brahhim Darri, bu karşılaşmaların 25'ine ilk 11'de başladı. çıktığı 31 maçta 4 gol atan Darri, 1 tane de asist yaptı. Peki Brahim Darri kimdir nerelidir kaç yaşında? Brahim Darri nerede oynadı? İşte Brahim Darri hayatı, biyografisi.
Brahim Darri kimdir? 14 Eylül 1994 yılında dünyaya gelen Brahim Darri, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takımında orta saha ve sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. 26 yaşındaki futbolcu Hollanda vatandaşıdır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başlamıştır. Ardından BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynamıştır. 26 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. Fatih Karagümrük'te 30 maça çıkan Brahim Darri 4 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Topa olan hakimiyeti, hızı ve şut gücü ile öne çıkmaktadır.