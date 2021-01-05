B.Paşa'daki daire, 320 bin TL'ye satılıyor
Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesinde yayınlanan daire ilanı, görenleri harekete geçiriyor.
İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu'ndan yapılan duyuruya göre, Bayrampaşa'daki bir daire 320 bin TL muhammen bedelli satışa çıkıyor.
KDV' oranının % 1 olduğu hatırlatılan ilanda, satışın 26 Şubat 2021'de yapılacağı belirtiliyor.
Çağlayan adliyesinde yapılacak olan satışın diğer bilgilerinin ise, aşağıdaki linkten öğrenilebilineceği bildiriliyor.
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