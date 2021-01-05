  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri B.Paşa'daki daire, 320 bin TL'ye satılıyor
Konut Projeleri

B.Paşa'daki daire, 320 bin TL'ye satılıyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesinde yayınlanan daire ilanı, görenleri harekete geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:12:00 -
B.Paşa'daki daire, 320 bin TL'ye satılıyor

İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu'ndan yapılan duyuruya göre, Bayrampaşa'daki bir daire 320 bin TL muhammen bedelli satışa çıkıyor.
KDV' oranının % 1 olduğu hatırlatılan ilanda, satışın 26 Şubat 2021'de yapılacağı belirtiliyor.

Çağlayan adliyesinde yapılacak olan satışın diğer bilgilerinin ise, aşağıdaki linkten öğrenilebilineceği bildiriliyor.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti
Gündem

Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti

İdlib ve çevresinde son günlerde yaşanan ağır çatışmalar sonrası TSK yeniden harekete geçti.
Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi
Dünya

Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi

Katar ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Anlaşması sonrası, Katar Emiri..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay