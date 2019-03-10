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Bozyazı’da Yıldız Kızlar Voleybol Birinciliği müsabakaları sona erdi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye grup eleme müsabakaları sona erdi.

10 Mart 2019 Pazar 10:17
Bozyazı’da Yıldız Kızlar Voleybol Birinciliği müsabakaları sona erdi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye grup eleme müsabakaları sona erdi.


Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 12 ilden 12 kız voleybol takımının katıldığı Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye grup eleme müsabakalarında A grubunda Mersin Pirireis Ortaokulu, B grubunda Muğla Türüdü 100. Yıl Ortaokulu ve C grubunda Ankara ODTÜ Gelişim Koleji grup birinciliğini kazanarak, Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye elemelerine katılmaya hak kazandı.Geleceğin sultanlarını Bozyazı’da ağırlamaktan ve böyle bir organizasyonaimza atmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, “İlinizi, ilçenizi, okulunuzu, ailenizi çok güzel temsil ettiniz. Sizi yetiştiren aileniz ile öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum, kutluyorum. Burda sizleri küçük sultanlar olarak misafir ettik, inşallah gelecekte de gerçek sultanlar olarak başarılarınızı izleriz hepinizi kutlarım” dedi.


Grup birincisi olarak Türkiye elemelerine katılmaya hak kazanan takımların madalya ve başarı belgeleri Kaymakam Taşdan ve Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan tarafından verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ise maçları yöneten hakemlere ve gözlemciye teşekkür belgesi verdi. Müsabakalar süresince gösterdiği performanstan dolayı en iyi oyuncu seçilen Ankara ODTÜ Gelişim Koleji takımından Zeynep Eroğlu ile müsabakaların centilmen sporcusu olarak seçilen Konya Akşehir Atatürk Ortaokulu takımından Ayşe Dudu Akyiğit’e de başarı belgesi verildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:17
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