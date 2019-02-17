Bozyazı’da umre kafilesi dualarla uğurlandı Mersin’in Bozyazı ilçesinde 33 kişilik kafile, 2019 yılının birinci tur umreziyareti için kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 33 kişilik kafile, 2019 yılının birinci tur umreziyareti için kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Merkez Cami önündeki uğurlanma sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazılarınıngözyaşlarını tutamadığı görüldü. Umre süresince, umrecilere Tekeli Cami imamı İsmetBakır rehberlik edecek.

Uğurlama öncesi Müftülük Konferans Salonunda program düzenlendi. 20 gün boyuncakutsal toprakları ziyaret edecek olan umreciler için düzenlenen programa, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, umre gideceklerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Önder Ayvaz’ın sunumuyla başlayan programda Mustafa Bağcı’nın Kur’an tilavetinigerçekleştirmesinin ardından Ethem Kavun, Ali uysal, Yusuf Makbul ve MehmetBüyükalpelli’nin okuduğu şiir ve ilahiler dinlendi.

Program Müftü Turan’ın yaptığı konuşma ve duanın ardından, umrecilerin dualarlauğurlanmasıyla sora erdi.

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