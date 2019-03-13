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Bozyazı’da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, “Seçim Güvenliği Toplantısı” Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında yapıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:30
Bozyazı’da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, “Seçim Güvenliği Toplantısı” Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında yapıldı.


Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Taşdan, mahalli idareler seçiminin ilçede güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması, halkın huzur ve güven içerisinde oylarını kullanabilmeleri için yapılması gerekenleri görüşmek ve bu hususlarda siyasi parti temsilcilerininde görüşlerini almak için toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bütün dünyanın ülkemizde yapılacak olan seçimi izleyeceğini, bu nedenle seçim güvenliğinin önemli olduğunu belirten Taşdan, “Seçim güvenliği devletin itibarıdır. Bizim görevimiz seçimin sağlıklı huzur içerisinde geçmesini temin etmek, bunun için de güvenlik ve idari tedbirleri almak. İlçe seçim kurulu ise seçimle alakalı diğer hususları zaten kanunun verdiği yetkigörev sorumluluğu içerisinde yapıyor. Bizlerde kendi üzerimize düşen görevlerimizi, sorumluluklarımızıyerine getiriyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz aracılığıyla, kurumlarımızla , belediyemizle, çalışanlarımızla. Bunları ilçe başkanlarımızla hep birlikte istişare etmek için bir toplantı yapıyoruz. Önemli olan ilçemizde seçim sürecini, seçim gününü ve sonrasındaki kritik saatleri sorunsuz geçirmek. İlçemize, ülkemize yakışırşekilde atlatmak. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Seçim sürecinin ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:30
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