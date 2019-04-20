0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bozyazı’da kursiyerler hünerlerini sergiledi

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı Tekeli El Sanatları Kursuna katılarak eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:24
Bozyazı’da kursiyerler hünerlerini sergiledi

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı Tekeli El Sanatları Kursuna katılarak eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.


Serginin açılışına Kaymakam Hayatı Taşdan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe MilliEğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, kurum amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, açılışta yaptığı konuşmada, el emeği, göz nuru bu ürünlerin kursiyerlerin eseri olduğunu ifade ederek, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.


Konuşmanın ardından program, halk oyunları ekibinin gösterileri ile devam etti. Serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Taşdan, el sanatları ürünlerinin sergilendiği stantları gezerek kursiyerleri tebrik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:24
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pikniğe giden liselilerin aracı takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Pikniğe giden liselilerin aracı takla..
    2. Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır
    3. Deniz Kuvvetleri Samsun’a çıkarma..
    4. Bozyazı’da 23 Nisan Futbol Turnuvası..
    5. Sultanbeyli’de elbise geri dönüşüm..
    6. Aydın’da jandarmadan gasp çetesine..
    7. KKTC'den taziye mesajı
    8. Muş’ta karla mücadele
    9. "Odunpazarı’nı birlikte yönetmeye..
    10. İmamoğlu'ndan şova davet mesajı!
    11. Yatağında ölü bulunan öğretmen için..
    12. "Ankara ile umut verici ekonomik..
    13. AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatı,..
    14. ŞahintepesiSosyal Tesisleri halka..
    15. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    16. Başkent’e 20 Nisan’da kar sürprizi
    17. Narkotik Eğitim Tırı Ordu’da
    18. Lise öğrencilerinden anlamlı destek
    19. Bozyazı’da kursiyerler hünerlerini..
    20. “Çizmeli Kedi” çocuk tiyatrosu Nurol..
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!