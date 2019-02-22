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Bozyazı’da anasınıfı öğrencileri, okul bahçesine çiçek dikti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Montessori eğitimi kapsamında okul bahçesine çiçek diktiler.

22 Şubat 2019 Cuma 10:17
Bozyazı’da anasınıfı öğrencileri, okul bahçesine çiçek dikti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Montessori eğitimi kapsamında okul bahçesine çiçek diktiler.


Tekmen Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgi·n, Şube Müdürü Gazi Kırlangıç, okul idarecileri, öğretmenler, okul aile birliği yönetimi ve veliler katıldı. Çocukların bitki dikmenin ve çevreyi güzelleştirmenin önemini kavramaları amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, her öğrenci kendi istediği çiçek fidesini alarak hazırlanan alana minik elleri ile dikti. Çiçek dikmekten çok keyif alan minik öğrenciler, hem eğlendi hem de çiçek dikmeyi öğrendi.


İlçe Milli Eğtim Müdürü Sezgin, yaptığı açıklamada, Montessori eğitimi kapsamında çiçek ve fide ekimi esnasında öğrencilerin oldukça keyifli ve mutlu olduğunu, bu tür sosyal aktivitelerin iseöğrencilerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Sezgin, “Montessori, çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde, her çocuğun farklı öğrenme hızına sahip olduğunu kabul eden, özgür eğitim bilimidir. Bu kapsamda çocuklarımıza çevre koruma bilinci kazandırmak adına okul bahçesine çiçek, mantar ve benzeri fideleri dikerek yeşillendirdik. Amaç, çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmak. Umarım çocuklarımız hayatları boyunca çevre bilinci edinerek hayatlarına devam ederler” dedi.


Sezgin, bundaki temel prensibin ise çocuğun hayatındaki o an ihtiyacına, ilgi alanına ve öğrenme tarzına dayandığını söyledi. Montessori eğitiminin çocukların kendi kendini motive etmelerine, disiplinli olmalarına ve odaklanmalarına yardımcı olduğunu ifade eden Sezgin, geleneksel dersliklerde çok fazla kaybedilen merak duygusunu muhafaza ettiğini, standart bir müfredatın, standart bir şekilde kısıtlayıcı kurallarla işlenmesinin çocukları cezbetmediğini söyledi. Sezgin, ”Bu da çocukların eğitiminde, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından verimliliğin düşmesine neden oluyor. Çözüm ise çocukların hoşlandığı eğitsel yöntemlere ve etkinliklere yönelmek. Seçimlerinde özgür oldukları ve rahat hareket ortamlarının olduğu, hata yapma özgürlükleriyle birlikte günlük yaşam becerilerini de geliştirebilecekleri yöntem olan Montessori etkinlikleri günümüzde daha da popüler hale gelmektedir. Bu yöntem kapsamında tarımın yaygın olduğu ilçemizde oluşturulan projemizin ilk etkinliğinin sonunda öğrenciler istiridye mantarı, bahçe bitkileri ve sebzelerin dikimi, gül bitkisinin çelikleme ve jetatif üreme yoluyla nasıl dikildiğini yaparak-yaşayarak öğrendiler ve can suyunu birlikte verdiler. Montessori eğitimi kapsamındabu tür etkinliklerimiz diğer okullarımızda da zaman içerisinde devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:17
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