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Bozyazı’da 4 araç kundaklandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde park halindeki 4 araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
Bozyazı’da 4 araç kundaklandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde park halindeki 4 araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karaisalı Mahallesi Sanayi Sitesi’nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halinde bulunan bir araca yanıcı madde dökerek yaktı. Yakılan araç bir anda alev topuna döndü. Yanan araçtan çıkan alevler yanındaki park halindeki 3 araca sıçradı. Araçların yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 araç söndürülürken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda bir otomobil ile 3 minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
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