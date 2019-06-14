Bozyazı sahilinde erkek cesedi bulundu Mersin’in Bozyazı ilçesi sahilinde, yaşlı bir adamın cesedi bulundu.

Mersin’in Bozyazı ilçesi sahilinde, yaşlı bir adamın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan bir vatandaş, kıyıda çıplak vaziyette hareketsiz yatan bir kişi gürdü. Yerde yatan şahsa seslenen ve cevap alamayan vatandaş, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen şahsın yanında bulunan elbiselerinden kimliğini kontrol eden ekipler, şahsın 80 yaşındaki Mahmut Zeren olduğunu belirledi. Savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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