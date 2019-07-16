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Bozyazı, 15 Temmuz’da kenetlendi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüyüş düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:21
Bozyazı, 15 Temmuz’da kenetlendi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüyüş düzenlendi.


15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaBozyazı Kaymakamlığı tarafından organize edilen yürüyüşe, bayrağını alan çolukçocuk yüzlerce vatandaş katıldı. Mustafa Deniz Caddesi üzerinde toplanan kalabalık,ellerinde Türk bayrakları ve darbe girişiminde şehit olanların resimleri ile birlikte 15Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.


Meydandaki kalabalığa hitap eden Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, ülkenin, 3yıl önce FETÖ tarafından hain bir darbe girişimine maruz kaldığını hatırlatarak,"Hatırlayın sabahın ilk ışıklarına kadar ülkemiz büyük bir mücadelenin içine girdi. Butoprakların savunulması için alınan tankların, uçakların, topların, tüfeklerin ve butoprakları korumakla yükümlü olduğunu düşündüğümüz bir takım insanlarımızmaalesef bu silahları kendi ülkemize, kendi insanımıza, seçilmiş Cumhurbaşkanına,seçilmiş hükümete çevirdiklerine şahit olduk. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terörörgütünce yapılan hain darbe girişimi ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasaldüzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla tavizvermeyeceğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi çağrısı ile tümdünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsranauğramıştır” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan filmgösterisi yer aldı, daha sonra 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyon yarışmasındadereceye giren öğrenciler eserlerini seslendirdi.


Kaymakam Taşdan ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya tarafından şiir vekompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kur’an-ıKerim tilaveti, ilahilerin okunması ve yapılan duanın ardından verilen sala ile etkinliksona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:21
  1. doğa

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