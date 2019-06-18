Bozüyük’te öğretmenlere yönelik seminer

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Eğitim Hareketi (BozEH) projesi kapsamında düzenlenen seminer dönemi programlarının açılışı Bozüyük Fen Lisesi’nde yapıldı.

Açılış programında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya "Eğitim-öğretim yaşayan bir süreçtir ve bu süreçte öğretmenler sürekli değişen, gelişen, yenilikleri takip eden yol gösterici örnek profil çizen kişidir. Bu kapsamda öğretmenlerimize yönelik Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Ekim ayından beri devam eden çalışmalar yapılmıştır. Protokol kapsamında öğretim görevlilerimiz, öğretmenlerimize 17-29 Haziran tarihleri arasında seminerler verecektir. Kendilerine katkıları için teşekkür ediyoruz" dedi.

BOZEH projesi etkinlikleri kapsamında öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen web 2.0 yarışmasında derece alan Seçil Kıntaş Tutar, H. Onur Güler, Kader Güler öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle program devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya programa katılan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Doç. Dr. Bahadır Erişti, Prof. Dr. Ali Ersoy, Prof. Dr. Ümit Ergin, Doç. Dr. Adile Aşkım Kurt, Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Araş. Gör Dr. Ali Haydar Bülbül’e plaketlerini takdim etti.

Program Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ferhan Odabaşı’nın "Hakikat Sonrası Dönemde Çocuklara Dijital Rehberlik" konulu semineriyle devam etti. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un konuşmalarının çevrimiçi olarak izlendiği programda son olarak Prof. Dr. Ümit Ergin "Kaynaştırmaya Devam Eden İşitme Engelli Çocukların Okuma Eğitimine İlişkin Sorunlar ve Çözümler" konulu seminer verdi.

Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Özgümüş, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bahadır Erişti, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Ali Tüzün, Mustafa Okur, Ömer Kızılkılıç, Anadolu Üniversitesi öğretim görevlileri ve ilçe genelindeki okullarda görevli öğretmenler katıldı.

Seminer sonrasında Bozüyük Müzesini gezen heyet ilçeden ayrıldı.