Bozüyük’te Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün şehit olan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.18 Haziran 2019 Salı 17:17
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün şehit olan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Merkez Kasımpaşa Cami’inde öğlen namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Mustafa Topal kıldırdı. Cenaze namazına AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
YORUM YAZ