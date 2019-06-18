Bozüyük’te Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün şehit olan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün şehit olan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Kasımpaşa Cami’inde öğlen namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Mustafa Topal kıldırdı. Cenaze namazına AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.