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Bozüyük’te lise öğrencileri ‘Önlem al, güvende kal’ sloganıyla kısa film çektiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde fen lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri eşliğinde ‘Önlem al, güvende kal’ sloganıyla kısa film çektiler.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:37
Bozüyük’te lise öğrencileri ‘Önlem al, güvende kal’ sloganıyla kısa film çektiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde fen lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri eşliğinde ‘Önlem al, güvende kal’ sloganıyla kısa film çektiler.


Yapılan kısa film ile ilgili açıklama yapan Danışman Öğretmen Yasemin Özkuyumcu, “Fen Lisesi olarak ortak kuruculuğunu yaptığımız e-twinning projemiz olan ’Önlem Al, Güvende Kal’ adlı çalışma ile günümüz internet kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, siber saldırı tehlikeleri, özellikle öğrenciler üzerinde etkili olan sosyal medyanın olumsuz etkileri gibi kavramları proje yoluyla farkındalık oluşturacak şekilde ortaya koymaya çalıştık. Çalıştığımız bu projede Hatay, Zonguldak ve Konya’dan lise düzeyinde okullar ile yapılan ortaklıklarda daha fazla öğrenci ve muhataba ulaşma hedefimizi gerçekleştirdik. Projemizin asıl amacı, internette tehlikelerin var olduğunun farkına varma, internette kendi güvenliğini alma, internetteki hesaplarında öğrencilerin gizlilik ayarları yapabilmeleri, internetin sosyal medya dışında da kullanılabileceğini de fark etmelerine yardımcı olmaktır. Projemizi beş öğrenci ve bir danışman öğretmen yürütmektedir. Projemizin uygulama safhasında; öğrencilerimiz web2 araçları yardımıyla afiş/logo tasarımı oluşturmuş, interaktif anket uygulaması ve sonuç değerlendirmelerini analiz etmiş, web2 ve otomasyon uygulamaları ile broşür hazırlamış, projenin son basamağında ise farkındalığı güçlendirmek amacıyla kısa film çekip sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunmuşlardır. Projemize e-twinning kurucu ve katılım sertifikası almaya hak kazanmıştır. Projelerimizde desteklerini bizden esirgemeyen başta Okul Müdürümüz Sayın Evren Canyılmaz olmak üzere her alanda destek olan okul idaremize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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