Bozüyük’te lavanta hasadı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi İçköy mahallesinde 10,7 dekar alanda geçen yıl dikilen lavantaların hasadı yapıldı.

Bozüyük’te bir çiftçinin geçen yıl dikmiş olduğu ve bu yıl ilk defa hasadı yapılan lavanta bitkisi veriminin yüksek olması yüz güldürdü. Lavanta Hasat Gününe lavanta yetiştiriciliğine ilgi duyan ve merak eden çiftçilerin ilgisi büyük oldu.

Bozüyük İlçe Tarım ve İlçe Orman Müdürlüğü’nün kontrolünde ilçe çiftçilerine örnek olmak ve alternatif ürün olarak değerlendirilmek üzere bu üretimin yapıldığı belirtildi. Yetiştiricilerin başarılı olması durumunda çiftçilere örnek olmak ve yeni bir gelir kapısı açmak adına bu ürünün yetiştiriciliğine önem verildiği anlatıldı.

Yetkililer, lavanta demonstrasyonunun amacının il genelinde alternatif ürünlerle çiftçilerin ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi olduğu kaydedildi. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinin yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılıyor. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de olan lavanta çiçekleri, sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de tüketiliyor.