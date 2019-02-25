Bozüyük’te kentsel dönüşüm projesi adım adım ilerliyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Çarşı Mahalle’nin yenilenmesi, gelişmesi ve modernleşmesi amacı ile uygulamaya koyduğu ve önem verdiği projelerden birisi olan Çarşı Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Çarşı Mahalle Kentsel Dönüşüm alanında hak sahipliği tespiti, değerleme ve mevcut durum analizi çalışmaları tamamlanarak bu çalışmalar neticesinde taşınmaz sahipleri ile yapılan ön görüşmeler Metristepe Kültür Merkezi’nde başladı. Bozüyük Belediyesi koordinatörlüğünde ve vatandaşların haklarını korumak adına her aşamasında içinde bulunduğu adım adım yürütülen kentsel dönüşüm projesinde; söz konusu bölgede ikamet eden vatandaşlara ve ilçe genelinde yaşayan tüm vatandaşlara nitelikli konut alanları sunularak yüksek yapı kalitesi, sosyal donatıları ile daha yaşanılabilir bir alan oluşturulması amaçlanıyor. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan proje ilçenin en eski mahallelerinden olan Çarşı Mahallede yeniden yapılaşmaya alan kazandırmak ve eski, kullanılmayan evlerin arazilerinin yeniden kullanıma açılmasını sağlayacak. Kentin batı yönünde bulunan mahalle kentsel dönüşüm sonucunda yepyeni bir görünüm kazanarak Bozüyük için oldukça büyük bir nüfusu da mevcut alanda barındıracak.