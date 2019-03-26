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Bozüyük’te “Hazdan Bağımlılığa” konulu konferansta bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından bağımlılık ile mücadelenin anlatıldığı “Hazdan Bağımlılığa” konulu konferans düzenlendi.

26 Mart 2019 Salı 10:52
Bozüyük’te “Hazdan Bağımlılığa” konulu konferansta bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından bağımlılık ile mücadelenin anlatıldığı “Hazdan Bağımlılığa” konulu konferans düzenlendi.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bağımlılık ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, bağımlılığı, türlerini ve haz duyduğumuz şeylerin nasıl bağımlılığa dönüştüğünü anlattı. Haz veren şeylerin pekiştirici ve tekrarlama eğiliminde olduğunu dile getiren Uzbay; “İnsan hazza ve konfora yatkındır. Bir kere haz alın bırakmazsınız. Haz almak sonsuz ve sınırsız bir şeydir ve tekrarlayıcı, pekiştiricidir. İnsanların pekiştirilmiş hazları, zaaflarını oluşturur. Yani hazlarınız zaaflarınızla ilişkilidir. Pekiştirildiği zaman zaaflarınız ortaya çıkar. Zaaflarınızı yönetemediğiniz zaman zaaflarınız davranışlarınızı yönetmeye başlar. Ve haz veren şeyin bağımlısı olursunuz” dedi.


Bağımlılığın, en çok gençlik yani ergenlik döneminde oluştuğunu söyleyen Uzbay; “Bağımlılığın olabilmesi için gençlik en tehlikeli dönemdir. Birçok bağımlılık yapan madde ile insanların ilk tanışması ezici bir çoğunlukla ergenlik dönemidir. Sigara bağımlılığında ergenlikte ne kadar erken nikotine bağlanmışsanız o kadarda bırakmanız zordur veya alkol davranış bozukluğu şeklinde ne kadar erken kullanılmaya başlanmışsa o kadar bundan kurtulmak zorlaşır” diye konuştu.


Programın sonunda sahneye gelen Başkan Bakıcı, Prof. Dr. Tayfun Uzbay’a plaket takdiminde bulunarak bilgilendirici konferansı nedeni ile teşekkür etti. Başkan Bakıcı, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada “Bağımlılıkla mücadele konusunda üstümüze düşen; gençlerimizi aktif hayata sürükleyecek projelere önem vermekti. Spor alanları, spor salonları, kültürel etkinlikler ve düzenlediğimiz konferanslar ile gençlerimizi bu konuda her zaman kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştık. Bu kapsamda bugün değerli hocamız Prof. Dr. Tayfun Uzbay “Hazdan Bağımlılığa” başlıklı konferansında bağımlılıkla ilgili önemli bilgiler verirken oluşma şekillerini gençlerimize anlattı. Kendisine, emeği geçenlere ve katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Konferans programına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu, Rasim Keskin ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:52
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