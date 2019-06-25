Bozüyük’te görev yerleri değişen savcı ve hâkimler için veda yemeği

Bozüyük’te, görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Savcı Mehmet Akif Gülcan, Hâkimler Fatih Çöllüoğlu, Atike Çakmak ve Ümran Tezcan Koç onuruna veda yemeği düzenlendi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)’nun 2019 yılı ana kararnamesine göre görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve beraberindeki savcı ve hâkimler onuruna düzenlenen veda yemeğine; Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker, Kaymakam Hasan Yaman, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Adalet Komisyon Başkanı Muhammet Göktaş, Eskişehir Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, savcılar, hâkimler ve adliye personeli katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Hasan Yaman, devlet memurlarının tayinler nedeni ile görev yerlerinin değiştiğini, Bozüyük’ün de kendisinin 6. görev yeri olduğunu belirterek “Arkadaşlarımız gittikleri çevreyi değiştirecekler, farklılıklarını orada da ortaya koyacaklardır. Bozüyük’te de bir kapıları, bir evleri var. İkisine de hayırlı yolculuklar diliyorum. Aileleri ile birlikte mutluluklar diliyorum” dedi.

Başsavcı Bıcakçı ise yaptığı konuşmada, ilçedeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında payı olan herkese teşekkür ederek adliyede tayini çıkan hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinde mutluluklar, adliyede göreve başlayacak meslektaşlarına da huzurlu bir çalışma ortamı temenni etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da tayin sebebi ile Bozüyük’ten ayrılacak olan Başsavcı Bıçakcı, Savcı Gülcan ve Hâkimler Çöllüoğlu, Çakmak ve Koç’a yeni görevlerinde başarılar dileyerek “Sayın Başsavcım ve diğer savcı ve hâkimlerimizle olan çalışmalarda çok uyumlu bir ortamın olduğunu gördük. Onların o adil yapılarından etkilendik. Gittikleri görevlerde başarılı olacaklarına inanıyorum. Hepsinin yolları açık olsun” dedi.

Programda daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Savcı Mehmet Akif Gülcan, Hâkimler Fatih Çöllüoğlu, Atike Çakmak ve Ümran Tezcan Koç’a anı plaketleri takdim edildi.