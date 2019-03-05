Bozüyük’te gece bekçileri göreve başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde intibak eğitimini tamamlayan 13 çarşı ve mahalle bekçisi göreve törenle başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, rütbeli polisler ve bekçiler katıldı.

Burada ilk olarak konuşma yapan Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, göreve başlayacakları ilk günde bekçilerin coşku ve heyecanını paylaşmak istediklerini söyledi. İçişleri Bakanlığınca mahallelerde güvenliğin tesisi için tekrar çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasının başlatıldığını anlatan Yaman, “Bakanlığımız tekrar çarşı ve mahalle bekçiliği sistemine geçişi uygun gördü. Göreve başlarken duyduğunuz ilk günkü heyecanı inşallah emekli olurken de taşırsınız. Tabi asayiş hizmetleri hassasiyet arz eden hususlardır. İşin adli tarafları, önleyici kolluk tarafları vardır. Arkadaşlar, asayiş işi biraz halkla ilişkiler işidir. Sizler her zaman devletin vakarına yakışır şekilde hareket etmelisiniz. Sizlerin duruşu, söyleyeceğiniz sözler, asaletiniz, vakarınız aslında karşıdakinde de bir caydırıcılık oluşturuyor. Sizlerle ilgili ilk intibahım olumlu. Tabi burada bir süre görev yapacaksınız sürekli sokaklarda olacaksınız. Akşam görev yapacaksınız. İnşallah arkadaşlar ilişkilerinizi de bundan sonra bir devlet memuruna, kamu görevlisine yakışır bir şekilde planlarsınız. Burada amirlerinizin edinmiş olduğu birçok tecrübe var, onlardan faydalanacaksınız. Bakanlığımız sizlerden çok şey bekliyor. Bu sisteme Türkiye’nin muhtelif yerlerinde geçildi. Zaman zaman kamuoyuna da yansıyor. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz birçok olayın aydınlatılmasında çok gayret gösteriyor. Allah hepinize güç, kuvvet versin. Kazasız, belasız vazifeler diliyorum. İnşallah hep bu heyecanı taşırsınız” dedi.

“Sokaklar size emanet”

Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı da, bekçilere görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Bıçakçı, “Önemli bir görev üsteleniyorsunuz. Bizler savcılık olarak herhangi bir suç işlendikten sonra devreye giriyoruz. Sizlerin görevi ise bir suç işlenmesinin önüne geçmek. Bundan sonra sokaklar size emanet. Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ise, Bozüyük’e toplam 15 bekçinin tayin edildiğini belirterek, şuanda göreve 13’ünün başladığını diğer 2 bekçinin de okuldaki eğitimlerini tamamladıktan sonra göreve başlayacağını kaydetti.

“Ailemize katılarak bize güç kattılar”

15 kişi olduğu için ilçeyi 7 bölgeye böldüklerini anlatan Güner, şöyle konuştu:

“Bir yerde 3 kişi, diğer yerlerde de 2’şer kişi olmak üzere yaya devriye olarak geceleri 8 saat görev yapacaklar. Şimdi ilk olurumuzu saat 21.00-05.00 olarak aldık. 2 ay sonra bekçi arkadaşlar görevlerine saat 22.00-06.00 saatleri arasında görev yapacaklar. Arkadaşlarımız 6 gün çalışıp 1 gün istirahat edecekler. Kendileri polis okulunda 1 aydan fazla eğitim aldılar. 1 haftadan beri de polis merkez amirliğinin görevleriyle ilgili polis merkez amirimiz tarafından kendilerine eğitim verildi. En son cuma günü atışlarını yaptılar ve bugün de göreve başlıyorlar. Arkadaşlar bizim ailemize katılarak bize güç kattılar. Hatta şöyle ki biz yaya devriyeyi çok yapamıyorduk, motorize devriyemiz daha çoktu. Şimdi yaya devriyelerimiz de olduğu için suç sayılarının daha aşağı seviyelere çekileceğine inanıyoruz. Hepsinin sağlık bir şekilde bu görevi yapmalarını ve başarılı olmalarını temenni ediyorum.”

Törenin ardından bekçiler, çarşı ve mahallelerde görevlerine başladı.