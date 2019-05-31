Bozüyük’te drone ile trafik denetimi yapıldı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince çevre yolu üzerinde drone ile trafik denetimi yapıldı.

Çevre yolu üzerinde Seyir Terası yanındaki hakim tepeden havalanan drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındanülke genelindeuygulamaya koyulan havadan kontroller kapsamında, Bozüyük’te drone ile trafik kontrolleri kararlılilasürdürülüyor. Günün çeşitli saatlerinde drone ile yapılan ihlaller tespit edilerek, ileri yönde bekleyen ekiplere bildiriliyor ve hatalı sürücüler ile ilgili gerekli idari işlemleri gerçekleştiriliyor. Son zamanlarda yapılan yoğun ve kararlı trafik denetimlerineticesinde, trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli mesafeler alındı. Denetim ekiplerinin önceliği her zaman vatandaşlarımızın can güvenliği olmuştur. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan bayramını kazasız, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve çıkacakları bayram yolculuğunu güvenli bir şekildetamamlayarak sevdiklerine sağ salim ulaşmaları için bu yönde trafik denetimlerinin devam edecektir” denildi.

Drone denetimlerinde ışık işaret ve şerit ihlali, emniyet kemeri takmama ve seyir halindecep telefonuyla konuşma tespitlerinin yapılarak cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Drone denetimlerinin bayram tatilinde ağırlıklı olmak üzere yıl içerisinde sürekli olarak yapılacağı öğrenildi.