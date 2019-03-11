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Bozüyük’te çocuklar eğlenceli bir hafta sonu daha geçirdiler

Bozüyük Belediyesi’nin çocuklara yönelik hafta sonu tiyatro etkinlikleri kapsamında bu hafta “Nasreddin Hoca Aramızda” ve “Ormandaki Kristal” adlı eğlenceli çocuk oyunları sahne alırken minik tiyatro severler oyunları çok sevdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:47
Bozüyük’te çocuklar eğlenceli bir hafta sonu daha geçirdiler

Bozüyük Belediyesi’nin çocuklara yönelik hafta sonu tiyatro etkinlikleri kapsamında bu hafta “Nasreddin Hoca Aramızda” ve “Ormandaki Kristal” adlı eğlenceli çocuk oyunları sahne alırken minik tiyatro severler oyunları çok sevdi.


Her hafta farklı çocuk tiyatroları ile buluşan ve tiyatrolardan büyük keyif alan Bozüyüklü minik sanatseverler bu hafta da “Nasreddin Hoca Aramızda” ve “Ormandaki Kristal” adlı eğlenceli çocuk oyunları ile hoşça vakit geçirdi. Her biri 2 seans olarak sahnelenen, özenle seçilen eğitici ve öğretici oyunlar Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelendi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın önemsediği etkinliklerden biri olan çocuklara yönelik tiyatro etkinliği büyük beğeni toplarken her hafta yoğun ilgi görüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:47
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