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Bozüyük’te Çanakkale ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anlatıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

14 Mart 2019 Perşembe 12:34
Bozüyük’te Çanakkale ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anlatıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. Yıldönümü 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü nedeni ile “Bir Hilal Uğruna” adlı bir etkinlik düzenlendi.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program kum taneleriyle çizdiği resimlerle hayatı insanlarla paylaşan kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir’in sergilediği performans ile başladı. Ardından sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Cihan Yıldız birbirinden değerli kahramanlık türkülerini seslendirdi. Programda son olarak sahneye gelen televizyonların sevilen sunucusu, yapımcı ve şair Serdar Tuncer etkili sesi ile 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 98. Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 83. yıl dönümü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeni ile Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okuyarak hem milli şairi hem de Çanakkale destanını anlattı. İzleyenlerin zaman zaman duygulu anlar yaşadığı program yoğun ilgi gördü.


Programın sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, bu güzel organizasyonu hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek “Tarihimizi anlatmak ve bu konuda eksikliğimizi gidermek için geçtiğimiz yıldan itibaren düzenlediğimiz etkinlik ve gezi organizasyonlarıyla 4. sınıftaki tüm çocuklarımıza ilk başta Şeyh Edebali’yi anlatmaya çalıştım. Oradan çıkınca Söğüt’te Ertuğrul Gazi’yi, akabinde Metristepe’deki şehitliğimizi, Akpınar’da ve İntikamrepe’deki şehitliğimizi ve Kumral Abdal Hz.’nin kim olduğunu anlatmaya çalıştım. 7. sınıftaki çocuklarımı Anıtkabir’e götürüp oradan da TBMM’ni ziyaret edip demokrasiyi öğrenmelerini istedim. Ve 11. sınıfların tamamını Çanakkale’ye götürdüm. Çünkü Çanakkale sadece 252 bin şehidimizin verildiği bir yer değil. Bizim neslimiz ‘Hey on beşli’ şarkısını sadece düğünlerde öğrendi. Ama ağıt olduğunu öğrenmesi lazım. Orada ki ruhu yaşayacak ki, o 15 Temmuz akşamında sokağa nasıl çıkıldığını, o kişilerin nasıl olacağını biz de o zaman anladık. İşte bizlerin eksikliğini görerek, uygulayarak çocuklarımıza anlatmamız lazım” dedi.


Programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, TSO Başkanı Veli Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fatih Değirmenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:34
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