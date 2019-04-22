Bozüyük’te belediye binasına ‘T.C.’ geri geldi

Bozüyük Belediyesi hizmet binası girişinde bulunan ’Bozüyük Belediyesi’ yazılı tabela indirilerek, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması “T.C.” ibaresi bulunan “T.C. Bozüyük Belediyesi” yazılı yeni tabela asıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun talimatı üzerine Bozüyük Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan ‘T.C.’ ibaresi eklendi. Yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Bakkalcıoğlu, “Bozüyük Belediyesi halkın belediyesidir, başkanlık makamı da halkın makamıdır. Biz belediyeyi halka açıyoruz ve halkın belediyesi yapacağız. Bozüyük’ü halkımızla birlikte daha güzel bir hale getireceğiz. Belediyemizin girişinde bulunan tabelamızı da kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyesi olarak değiştirdik. Bu belediye Türkiye Cumhuriyeti’nin Bozüyük Belediyesi’dir” dedi.