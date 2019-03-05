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Bozüyük’te balık denetimleri sürüyor

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mezbaha Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 17:07
Bozüyük’te balık denetimleri sürüyor

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mezbaha Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.


Mevsim itibari ile balık satışlarının bol olduğu bu günlerde kapalı pazardaki balık denetimleri de arttırıldı. Balıkların taze bir şekilde müşteriye sunulması için denetimlerini sürdüren Bozüyük Belediyesi Veterineri ve Zabıta ekipleri tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunu denetledi. Haftada iki gün Salı ve Cumartesi günleri kapalı pazar yerinde kurulan halk pazarında denetim yapan ekipler, özellikle kış mevsiminde çok tüketilen balıkları satış öncesinde kontrol ederek halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimler balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
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