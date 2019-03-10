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Bozüyük’te akıl oyunları turnuvası yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bozüyük Öğretmenevinde bu sene ikincisi düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası renkli görüntüler sahne oldu.

10 Mart 2019 Pazar 18:39
Bozüyük’te akıl oyunları turnuvası yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bozüyük Öğretmenevinde bu sene ikincisi düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası renkli görüntüler sahne oldu.


Konuyla alakalı yapılan açıklamada, 4 kategori 19 ayrı branşta yapılan yarışmaya anaokulundan liseye kadar 180 öğrencinin katıldığı bildirildi. Açıklamada, “Bu sene geçen seneye nazaran dört katı daha fazla öğrencinin yarışmacı olması Bozüyük Eğitim Hareketi çerçevesi kapsamında yapılan çalışmaların hedefine ulaştığı anlaşılmaktadır. Turnuvanın yapıldığı öğretmenevindeki organizasyon ve konsept veliler ve yarışmaya katılanlar tarafından beğeniyle karşılandı. Yine öğrencilerin yarışma esnasında centilmence davranması da izleyiciler tarafından takdir edildi” denildi.


Sonuçlanan yarışmanın ödül töreninin 11 Mart 2019’da Bozüyük Öğretmenenvinde yapılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:39
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