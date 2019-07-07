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Bozüyük’te 7 yılın ardından ‘Efsane Tren’e sevgi seli

BİLECİK (İHA) – Ankara’dan yola çıkan “Efsane Tren” Bilecik’in Bozüyük ilçesinde coşkuyla karşılandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 00:16
Bozüyük’te 7 yılın ardından ‘Efsane Tren’e sevgi seli

BİLECİK (İHA) – Ankara’dan yola çıkan “Efsane Tren” Bilecik’in Bozüyük ilçesinde coşkuyla karşılandı. TCDD Emeklileri Derneği Başkanı Remzi Dalgaz, 7 yılın ardından bu günleri yeniden gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.


Bilecik’in Bozüyük ilçesinde halkın özlemle beklediği Ankara seferini görmek isteyen vatandaşlar gece saatlerinde istasyona koştu. Cuma günü saat 22.00’da Ankara’dan yola çıkan "Efsane Tren" gece 01.30 civarlarında Bozüyük’e ulaştı. Büyük bir coşkuyla çiçeklerle karşılanan Ankara seferiyle alakalı duygularını dile getiren TCDD Emeklileri Derneği Başkanı Remzi Dalgaz, 7 yılın ardından bu günleri yeniden gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.


TCDD Taşımacılık AŞ’den alınan bilgiye göre, özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalıların rağbet ettikleri "Efsane Tren" Ankara Ekspresi, ilk seferini cuma günü gerçekleştirdi. Yoğun talebin olduğu Ankara-Halkalı-Ankara hattında hizmet verecek tren, biri engelliler için olmak üzere 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Toplam yolcu kapasitesi 311 kişi olan Ankara Ekspresi’nde 4 pulman vagonda 231 kişi, 4 yataklı vagonda da 80 yolcu seyahat edebiliyor. Tren ilk seferini 311 kişiyle tam dolu olarak gerçekleştirdi.



1 Şubat 2012’de ara verilmişti


Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy’de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı hattında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara güzergahında 9 saat olacak. Ankara Ekspresi’nde seyahat eden yolcular trendeki restoranda yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Tamamı yataklı ve pulman vagonlardan oluşan Ankara Ekspresi’nin 1 Şubat 2012’de Gebze-Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferine ara verilmişti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 00:16
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