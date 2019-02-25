Bozüyük’te 5 ayrı alanda eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Bozüyük’te 2023 Eğitim Vizyonu ve 21. yüzyıl becerileri konusunda geleceğin teminatı çocuklara gerekli alt yapının oluşturulabilmesi için Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5 ayrı alanda eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya katıldı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eğitimin “Dünya Medeniyetine yön verme iddiasındaki bu büyük milletin” en öncelikli meselesi olduğu bilinciyle bu protokolleri imzaladığını söyledi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ilçe tarihinin en geniş kapsamlı eğitim iş birliği protokolüne imza atarak geçen yıl iki olan iş birliği protokolünü beşe çıkarttı. Protokolün imzalanmasının ardından protokol hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bu gün çok önemli projelere imza attıklarını belirterek “Bozüyük’te yaşayan öğrencilerimizin, toplumumuzun temel değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri, çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak amacıyla Kaymakamlığımız, Bozüyük Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile 5 ana başlık altında oluşturulan protokolü imzaladık. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları, tarihi, tarihin yazıldığı topraklarda öğrenmeleri için çalışıyoruz” dedi.

İlçe Kaymakamı Hasan Yaman’ın öncülüğünde imzalanan 5 ayrı iş birliği protokolü 13 bin 800 öğrenci ve bin eğitim çalışanı için büyük bir pencere açacak.