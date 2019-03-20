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Bozüyük’te 17 noktada ücretsiz internet

Bozüyük Belediyesi’nin ücretsiz internet uygulaması 17 noktada hizmet veriyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:38
Bozüyük’te 17 noktada ücretsiz internet

Bozüyük Belediyesi’nin ücretsiz internet uygulaması 17 noktada hizmet veriyor.


Geçen Cuma günü törenle hizmet vermeye başlayan Akpınar Mahalle Konağı, Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz internet uygulaması kapsamına alınan 17. nokta oldu. Bozüyük Belediyesi vatandaşlara sunduğu alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanı sıra günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından interneti de belli noktalarda vatandaşlara ücretsiz sağlıyor. Kentin en çok ziyaret edilen yerleri olan 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Kent Ormanı, Otogar, Yediler Mahalle Konağı, Çarşı Mahalle Konağı, Metristepe Kültür Merkezi, Yenidoğan Mahalle Konağı, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı, Osmangazi Parkı, Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası, Cumhuriyet Meydanı, Yeni Mahalle Konağı, Cemalettin Köklü Parkı, Tekke Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahallesi’ndeki Sultan Abdülhamid Han Parkı ve yeni kapalı pazar yerinin ardından Akpınar Mahalle Konağı’nda da ücretsiz kablosuz internet uygulaması hizmet vermeye başladı.


Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten vatandaşların rahatlıkla yararlanması amacıyla verilen ücretsiz internet hizmeti özellikle gençler tarafından kullanılırken yoğun ilgi görüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:38
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