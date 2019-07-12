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Bozüyük’te “15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası’’ düzenlendi

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası’’ düzenlendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:10
Bozüyük’te “15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası’’ düzenlendi

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası’’ düzenlendi.


2018/2019 eğitim öğretim yılı yaz dönemi sportif etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva 10-11 Temmuz 2019 tarihinde Kumral Abdal Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapıldı. Turnuva Bozüyük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç ve Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam’ın konuşmaları ve açılış hamlelerinin yapılması ile başladı. 4 Farklı kategoride 90 sporcunun katılımı ile yapılan müsabakalar 2 gün sürdü. 2011-2012 doğumlular kategorisinde Yusuf Arda Salman, 2007-2008 doğumlular kategorisinde Utku Kuraş, 2009-2010 doğumlular kategorisinde Enes Kayra Filiz, açık kategoride Onur Kansoy birinci oldu.


Müsabakaların bitiminde gerçekleştirilen ödül törenin de ise dereceye giren yarışmacılara madalyaları takdim edildi. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam “Bugün burada son derece önemli ve anlamlı bir gün adına gerçekleştirdiğimiz turnuvamıza teşrif eden başta tüm yarışmacılara, sabırla turnuvayı takip eden değerli velilerimize, organizasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde katkı sağlayanlara teşekkür ederim. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi olarak sporcularımıza faydalı olacak bu ve bu tür organizasyonların artarak devam etmesini sağlayacağız’’ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:10
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