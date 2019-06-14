0553 313 94 23

Bozüyük’te 13 bin 772 öğrenci karne aldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı tamamlanmasıyla birlikte toplam 13 bin 772 öğrenci karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline çıktı.

14 Haziran 2019 Cuma 17:00
Bozüyük’te 13 bin 772 öğrenci karne aldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı tamamlanmasıyla birlikte toplam 13 bin 772 öğrenci karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline çıktı.


İlçe genelinde 4 bin 44 ilkokul, 4 bin 366 ortaokul ve 3 bin 756 lise öğrencisi karne heyecanı yaşadı. Karne töreni Kaymakam Hasan Yaman’ın katımıyla Bozüyük Ahmet Yesevi İlkokulu’nda yapıldı. Karnelerini alarak yaz tatiline giren öğrencilerin ise sevinçleri görülmeye değerdi. Karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Hasan Yaman, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak iyi tatiller diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ise mesajında “2018-2019 eğitim-öğretim yılı bugün 13 bin 772 öğrencimizin karnelerini almasıyla sona erdi. Öğrencilerimiz, karnelerini alacaklar, yoğun bir okul dönemi sonunda tatile girecekler. Bu tatil öğrencilerimizin dinlenmeleri, oyun oynamaları, daha fazla kitap okumaları, sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeleri için önemli bir fırsat olacaktır. Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Ancak her bitiş yeni bir başlangıcı beraberinde getirir. Geçmişini iyi bilen, geçmişini sağlam temellere oturtan, geçmişiyle korkusuzca yüzleşen ve hatalardan ders çıkarıp geleceğe ulaşan bireyler geleceğin de sahipleri olmaktadırlar. 14 Haziran günü alınan karneler öğrencilerimizin bir yıl boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri performansın değerlendirilmesi olacaktır. Elbette bir insanın değeri rakamla ölçülemez; ancak alacağınız karneler, sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, ilçe genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan Bozüyük İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personeline, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize, teşekkür ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.


Tören toplu olarak İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.


Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı akademik takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül 2019’da başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:00
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak için kurs ve sınava akın etti
    1. Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak..
    2. Çorlu’da torbacı operasyonu
    3. Hüyük Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı
    4. Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe..
    5. Antalya’dan ihbar edildi, Tekirdağ’da..
    6. Mitsubishi Electric "İşimiz Gücümüz..
    7. Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının..
    8. "Yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
    10. Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama
    11. Çınar, öğrencilerin karne sevincine..
    12. Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi
    13. Tayini çıkan hakim ve savcılara veda..
    14. Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini..
    15. Vali Ekinci, “Jandarma, milletimizin..
    16. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin..
    17. Tahtaköprü Meydana yenilendi
    18. Başkan Pekmezci, YKS’ye girecek..
    19. Başkan Yüksel, temizlik çalışmalarını..
    20. Kibritle tüp kaçağı kontrolü faciaya..
    21. UMED: Murat Alan'a saldırıyı kınıyoruz!
    22. İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3..
    23. Beyüzümü ve Seyrantepe’de susuzluk..
    24. Görme engelli öğrencinin büyük başarısı
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. E-5 Karayolu’nda otomobille “makas”..
    27. Kurtuluş Mahallesi SYM kursiyerleri..
    28. İzmir’de yasak aşk cinayeti iddiası
    29. Kilimlili çocuklar Çaycuma’da çok mutlu
    30. Kartal Belediyesi selden zarar gören..
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...