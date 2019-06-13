0553 313 94 23

Bozüyük’lü öğrencilerden Pazaryeri gezisi

Bilecik’in Bozüyük Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu 8.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:40
Bozüyük’lü öğrencilerden Pazaryeri gezisi

Bilecik’in Bozüyük Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri merkezi sınav sonrası Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını ve kız ve erkek pansiyonlarına ziyarette bulundular.


Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Sağlık Hizmetleri alanlarının atölyelerini gezerek, Okul Müdürü Kemal Kutluer’den bilgiler aldılar. Okul öğretmenlerinden okul ve idareciler tarafından öğrencilere alanlar ve yapılan etkinlikler anlatılarak bilgi sahibi olmaları sağlandı. Bozüyük ilçesinden gelen öğrencilere kız ve erkek pansiyonunun avantajları anlatılarak pansiyonlarda bulunan bölümler gezdirildi. Okul Müdürü Kemal Kutluer okul hakkında yaptığı açıklamada, “Okulumuza bağlı pansiyonumuz 2005 yılında açılmış olup erkek ve kız pansiyonu 2018 Eylül ayında yeni binasına taşınmıştır. Erkek öğrenci pansiyonu 165, kız öğrenci pansiyonu ise 208 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermeye devam etmektedir. Öğrencilerimiz bazalı odalarda Erkek Öğrenci pansiyonunda üçer, kız öğrenci pansiyonunda ikişer kişilik odalarda kalmaktadır. Açık büfe kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğinin yanı sıra ara öğün yemek hizmetimizden öğrencilerimiz faydalanabilmektedir. Ayrıca 7/24 sıcak su imkanı ile öğrencilerimiz kendilerini evlerinde gibi hissetmektedir. Pansiyonumuz 24 saat kamera sistemiyle izlenmektedir. Ayrıca pansiyonumuza tahsis edilen minibüsümüz öğrencilerimize hizmet vermektedir. Pansiyonlarımızda öğrencilerimizin verimli çalışıp kaliteli zaman geçirmeleri için etüt odaları, kütüphane, bilgisayar odası ve spor salonu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde çamaşırlarını yıkatabilmekte, boş vakitlerinde ise dinlenme odalarında vakit geçirebilmektedir. Bilecik ve çevre illerimizdeki öğrencilerimizi okul ve pansiyonumuzun avantajlarından faydalanmaları için okulumuza bekleriz” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz üstünde minder sandığı cisim 45 kiloluk dev deniz kaplumbağası çıktı
    1. Deniz üstünde minder sandığı cisim 45..
    2. Düzce Belediyesi kaldırıma park..
    3. O hırsız tutuklandı
    4. Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı
    5. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde..
    6. Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü..
    7. Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul..
    8. Başkan Özlü, “560 vaadin hepsi yerine..
    9. Florida Üniversitesinden Rektör..
    10. Başkan Ergün Türkiye Belediyeler..
    11. ABD'li casus Brunson'dan flaş iddia!..
    12. Çalışmalar yayalar için başladı
    13. Ağrı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    14. Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması..
    15. AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?|..
    16. Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
    17. Bozüyük’lü öğrencilerden Pazaryeri..
    18. Ateizm Derneği'nden dikkat çeken ilan!
    19. Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret
    20. Fas'ta evleri mühürlenen İslami..
    21. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda..
    22. Dink cinayeti davasında 9 sanığın..
    23. Sınav kaygısını başarıya çevirin
    24. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesinin..
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Samsun’da sağanak
    28. 270 anaokulu öğrencisi kır..
    29. Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu sınav..
    30. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu