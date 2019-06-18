Bozüyük ve Gölpazarı’ndan Kaymakamı Oray Güven’e ziyaret Bilecik’in Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan ve görevine yeni başlayan Kaymakam Oray Güven’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Bilecik’in Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan ve görevine yeni başlayan Kaymakam Oray Güven’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Kaymakam Oray Güven, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman’ın ve Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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