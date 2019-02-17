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Bozüyük Sosyal Hizmetler Merkezi hizmete girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

17 Şubat 2019 Pazar 14:17
Bozüyük Sosyal Hizmetler Merkezi hizmete girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.


Kasımpaşa Mahallesi Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi’nde hizmete giren Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik ve davetliler katıldı. Açılış töreninde ilk olarak söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü’nün ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek değerli hizmetler vermesini dileğinde bulundu. Kaymakam Hasan Yaman da devletin en önemli ilkelerinden birisinin sosyal devlet ilkesi olduğunu belirterek merkezde engelli bakım işleri ve diğer işlemlerin yapılacağını bildirdi.


Törende son olarak davetlilere hitap eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise Sosyal Hizmet Merkezinin, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar ilçelerinde sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi. Sosyal devlet ve sosyal destek uygulamasının geniş bir alanı kapsadığını ifade eden Vali Şentürk, “Devletimizin imkan ve kabiliyetlerini, layıkıyla ve içtenliğimizle uyguladığımız zaman, sosyal desteğe ihtiyaç duyanları kucakladığımız zaman, bunları doğru kişilere doğru yerlerde doğru zamanlarda ulaştırıldığında bu merkezler anlamlı hale gelecektir. Burada uygulayıcılara ve yerel yöneticilerimize desorumluluk düşüyor. Eksiklerimizi, el birliğiyle gönül rahatlığı içerisinde giderecek imkanlarımız var. Devletin sağladığı çok geniş imkanlar var. Yaklaşık 384 engelli vatandaşımız ile 104 civarında devlet desteğinde olan çocuğumuz hizmet alacak. Bu sayı artabilir veya eksilebilir ama anlamlı olması samimiyete bağlı. Samimi olarak herkesi kucaklayan bir merkez olmasını diliyorum” dedi.


Konuşmaların bitiminde İlçe Müftüsü Mustafa Topal’ın duasının ardından Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı, Kaymakam Yaman ve beraberindekiler merkezin açılışını gerçekleştirerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost’tan bilgi aldı. Vali Şentürk daha sonra Milletvekili Yağcı, Kaymakam Yaman ve Belediye Başkanı Bakıcı ile birlikte Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı İsmail Çelik ve üyeleriyle sohbet etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:17
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