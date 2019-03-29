Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi 2 yaşında

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın vizyon projelerinden birisi olan ve Bozüyük’ün ilk müzesi olma özelliğini taşıyan Şehir Müzesi ve Arşivi 2 yaşına girdi.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılımları ve muhteşem bir açılış töreni ile hizmete giren Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Bozüyük’ün gözbebeği oldu. İki yıl içerisinde yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edilen bin 700 eser ile hizmete giren, bu gün sergilenen eser sayısının bin 950’yi bulduğu şehir müzesi çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi görüyor.

Hizmete girdiği günden itibaren kendisini yenileyen, geliştiren ve çeşitli etkinliklerle adını duyuran Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nde ‘Engelsiz Müze’ projesi hayata geçirilerek müze paletli tekerlekli sandalye sayesinde yürüme engelli vatandaşlar tarafından da rahatça gezilebiliyor. Qr kod uygulaması ile yurtdışından gelen ziyaretçiler de müze ve Bozüyük hakkında İngilizce olarak bilgi edinebiliyor. Müze de zaman zaman özel koleksiyonlarda sergilenirken şu an sergilenmekte olan Arkeolog ve Koleksiyoner Veysel Kılıç’a ait 50 parçalık seramik koleksiyonu meraklıları tarafından ziyaret edilebilir. Europhan Museum Academy (Avrupa Müze Akademisi) üyesi olan Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi, 2018 yılında Danimarka’da düzenlenen müzeler arası yarışmada Bozüyük ve Şehir Müzesi’ni tanıtma fırsatını yakaladı. Müze açıldığı sene Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu Özendirme Yarışmasında Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nin restorasyonu Projesi ile , “2017 Uygulama Projesi “ Ödülü ve yine TKB tarafından düzenlenen Özendirme Yarışmasında “2018Kent Müzesi” ödülüne layık görüldü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hanımlar için ‘Müze’de bir kahve etkinliği’, 16 Ocak’ta tüm dünya genelinde eşzamanlı olarak düzenlenen ‘Müzelerde Selfie Günü etkinliği’,öğrencilerin anaokulundan liseye kadar planladıkları etkinlikleri uygulayabildiği e-Twining projesi kapsamında etkinlikler, bayrak teslim töreni, müzede kitap okuma etkinliği ve müzede İstiklal Marşı okuma etkinliği gibi birçok etkinliğe imza atan şehir müzesi çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Abdülhamit Han’ın ölüm yıldönümünde torunu Orhan Osmanoğlu’nun katıldığı söyleşi programı ile geçtiğimiz günlerde Trabzon’da orman haftası nedeni ile gerçekleştirilen Bozüyük Ormanları Resim Sergisi gibi farklı etkinliklere de imza atan Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nin Milli Mücadele odasında bulunan ve 1920 yıllarına ait Bozüyük fotoğrafına İsmet İnönü’nün Atatürk’e çektiği ‘Bozüyük yanıyor’ telgrafının seslendirilerek video olarak hazırlanmış görüntüleri de ilgi görüyor.