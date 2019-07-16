Bozüyük Kent Konseyi’nde görev paylaşımı yapıldı

Bozüyük Kent Konseyi’nde seçimlerden sonra meclis ve çalışma gruplarında görevlendirmeler yapıldı.

Bozüyük Kent Konseyi 3. olağan genel kurul toplantısında yapılan oylamada Kent Konseyi Başkanlığına Nurettin Oydu seçilirken, Yürütme Kurulu üyeleri de Mecit Çakır, Ümit Kök, Özen Sevgili, Derya Poyraz, Hüseyin Turan, Celalettin Ateş, Veli Çelik, Süleyman Çaydere, İsmail Topal, İbrahim Araba, Hayati Çil, Savaş Göçerler, Mümin Gün, Mustafa Küplü, İbrahim Kayacık, Ali Bektaş, H.Hüseyin Sağan, İsmail Durmuş, Mehmet Erkoç, Hasan Özkan ve Suat Erbay’dan oluşmuştu. Seçimin hemen ardından yapılan görev paylaşımında ise Kent Konseyi Başkan Vekilliği görevine Mecit Çakır seçilirken Başkan Yardımcılıklarına da Ümit Kök ve Mehmet Erkoç seçildi. Genel sekreterliğini Hayriye Gülçin Agahoğlu’nun yapacağı yeni dönem Kent Konseyi’nde Engelli Meclisi Başkanlığına Mehmet Erkoç, Kadın Meclisi Başkanlığına Derya Poyraz, Çocuk Meclisi Başkanlığına Veli Çelik ve Gençlik Meclisi Başkanlığına Ümit Kök seçildi. Çalışma gruplarında ise İlçe Trafik çalışma grubunda; Ali Bektaş ve Mümin Gün, Sosyal Yardımlaşma çalışma grubunda Hayati Çil ve Bektaş Aydın, Emekli ve Yaşlı Suat Erbay ve İsmail Durmuş, Tüketici Hakları çalışma grubunda Hasan Özkan ve Ali Merdan Erdoğan, Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele çalışma grubunda İbrahim Arabacı ve Mustafa Küplü, Spor ve Sporcu çalışma grubunda Ümit Kök ve Avni Çırak, Sağlık ve iş güvenliği çalışma grubunda Celalettin Ateş ve İsmail Yılgar, Çevre Sağlığı çalışma grubunda Savaş Göçerler ve İbrahim Kayacık, Tarih, Kültür, Turizm çalışma grubunda Hüseyin Turan, Celalettin Ateş ve Bekir Velioğlu, Doğa, Çevre ve Hayvan Hakları çalışma grubunda Süleyman Çaydere ve İbrahim Onur Mumcu, İbadethaneler, Şehitliklerimiz ve Mezarlıklarımız çalışma grubunda Hasan Hüseyin Sağan ve İsmail Topal, Eğitim, Sanat ve Müzik Çalışma grubunda Özen Sevgili, Basın Yayın, Fotoğraf ve Halkla İlişkiler çalışma grubunda Mecit Çakır, Afet, Arama, Kamp, İzcilik, Haberleşme ve Kriz Yönetimi çalışma grubunda ise Mehmet Erkoç ve Veli Çelik görevlendirildi.

Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Meclis ve çalışma gruplarında görev alan yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.