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Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nden “15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası”

Bozüyük’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü nedeni ile satranç turnuvası düzenlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nden “15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası”

Bozüyük’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü nedeni ile satranç turnuvası düzenlendi.


Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen ve sporcuların 4 farklı kategoride yarışacağı turnuvaya Türkiye Satranç Turnuvası (TSF) Lisansına sahip 2018-2019 yılı vizesi yapılmış sadece Bilecik lisanslı 2012 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek. Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi’nde 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan satranç turnuvasının ödül töreni ise 11 Temmuz 2019 Perşembe günü son turun bitiminden sonra gerçekleştirilecek. Edinilen bilgiye göre katılımcılar başvurularını 8 Temmuz 2019 Pazartesi gününe kadar yapabilecekler.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
  1. doğa

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