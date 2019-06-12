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Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi açıldı

Bilecik’te 2019 eğitim-öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursların yıl sonu sergisi törenle açıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:03
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi açıldı

Bilecik’te 2019 eğitim-öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursların yıl sonu sergisi törenle açıldı.


Kurumun konferans salonunda gerçekleşen törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, açılan kurs sayısından daha ziyade kursların içeriğinin ve kursiyer kazanımlarının daha önemli olduğunu söyledi. Halk Eğitim Merkezinin 7’den 70’e herkese eğitim imkanı sunduğunu ve bu ilke ile her geçen gün kurumun öneminin arttığını belirten Susam, "Yetişkin eğitiminin amacı sadece bilgi aktarmak değil belki de en önemli amacı davranış kazandırmaktır. Biz bunun bilincindeyiz. Örgün eğitimden yeterince yararlanmamış çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatlarına destek eğitimleri vermek bizim işimizdir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olmak bizim işimizdir. Bizler Bozüyük HEM idari kadrosu, kıymetli ve deneyimli öğretmen ve usta öğreticilerimiz ile bu işlerin üstesinden gelmeyi başardığımıza inanıyoruz. Bizlerin ödülü sizlerin takdirleri ve kursiyerlerimizin memnuniyetleridir. Büyük işleri büyük adamlar yapar ancak hiçbir zaman yalnız değillerdir. Ben buradan eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kurum öğretmenlerime, usta öğreticilerimize, kursiyerler ve tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim öğretim dönemi boyunca kurumumuza verdikleri katkılarından ve ilgilerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürüm Servet Çetinkaya ve kurumlarında kurs açılması konusunda destek veren tüm okul yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından müzik alanında eğitim veren öğretmenler tarafından hazırlanan müzik dinletisi sergilendi. Daha sonra ’Hayatlarına dokunulan kursiyerler’ konulu kursiyerlerin Halk Eğitim Merkezi ile ilgili görüşlerinin yer aldığı video sunum izlendi. Açılan giyim kurslarında, öğretmenler kursiyerleri ile birlikte ürettikleri defile sergilenirken, programın sonunda Avrupa düzeyinde başarı elde eden sporcu kursiyerlere protokol üyeleri tarafından temsili kurs sertifikaları verildi. Program, protokol üyelerinin sergi açılış töreni ve vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezmeleriyle son buldu.


Sergiye Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:03
  1. sergi

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