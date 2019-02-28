Bozüyük beyaz örtüyle kaplandı

Bölgeler arasında köprü vazifesi gören Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe geneli beyaz örtüyle kaplandı.

Marmara, İç Anadolu ve Ege’yi bir birbirine bağlayan Bozüyük’te kar yağışı dün sabah saatlerinden beri aralıklarla etkisini gösteriyor. Yağışların zaman zaman şiddetini arttırmasıyla hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle de zaman zaman trafikte aksamalar da meydana geliyor. Bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenilirken, ana arterlerde trafik akışı olağan seyrinde sürüyor. Bozüyük Belediyesi ve kara yolları ekipleri ise, 7/24 yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor.