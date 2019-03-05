Bozüyük Belediyesinden vatandaşlara ödeme kolaylığı

Bozüyük Belediyesi ile Vakıfbank arasında yapılan anlaşma ile vatandaşların otomatik ödeme talimatı verebileceği anlaşmalı bankaların sayısı 5’e yükseldi.

Bozüyük Belediyesi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü hizmetlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bozüyük Belediyesi ile Garanti Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, TEB ve Halk Bankası Bozüyük Şube Müdürlükleri arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, vatandaşlar su faturaları için 5 bankaya otomatik ödeme talimatı verebilecekler ve Halkbak’ın ATM’lerinden ödeme yapabilecekler. Garanti Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, TEB ve Halk Bankası Bozüyük Şube Müdürlükleri ile yapılan anlaşma doğrultusunda vatandaşlar, su bedelleri, emlak, ilan ve reklam vergileri ile ÇTV’lerini bu bankalara otomatik ödeme talimatı vererek veya Halk Bankası’nınATM’sinden ödeyebilecekler.

Konu hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Bozüyük’te yaşamı kolaylaştırmak için çok önemli adımlar atıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamının daha kaliteli ve daha kolay olması için çalışıyoruz. Daha önce anlaşmalı olduğumuzbankalarınsayısını 5’e çıkarttık. Vatandaşlarımız Bozüyük Belediyesi’ne yapacakları su, vergi gibi ödemeleri için anlaşma sağladığımız bu bankalara otomatik ödeme talimatı verip, Halk Bankası’nın ATM’sinden ödeme yapabilecekler. Bu sayede vatandaşlarımız artık Belediyemize gelmeden akıllı telefonlar ile internet üzerinden bozuyuk.bel.tradresinden ve e- belediye üzerinden şifresiz olarak ödemelerini yapabiliyor.” dedi.

Bozüyük Belediyesi ile Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve Denizbank arasındaki görüşmeler devam ederken bu bankalar ile yapılan görüşmelerde en kısa zamanda sonuçlandırılarak otomatik ödeme kolaylığı ve ATM hizmetleri vatandaşların istifadesine sunulacak.

Ayrıca vatandaşlara vergi, su yüklemeleri ve diğer ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla bu ödemelerini Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali gişelerinde haftanın her günü nakit yada kredi kartı ile saat 08.00’den 23.00’e kadar ve Salı ve Cumartesi günleri kapalı pazarda bulunan vezneden mesai bitimine kadar yapabilecekleri belirtildi.