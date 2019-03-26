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Bozüyük Belediyesi’nden örnek proje "Çöpe değil, kapalı pazara"

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi, atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi kapsamında kapalı pazara 3 adet plastik pet şişe getiren vatandaşlara alışverişlerinde kullanabilecekleri şık bir bez çanta hediye etti.

26 Mart 2019 Salı 18:58
Bozüyük Belediyesi’nden örnek proje "Çöpe değil, kapalı pazara"

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi, atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi kapsamında kapalı pazara 3 adet plastik pet şişe getiren vatandaşlara alışverişlerinde kullanabilecekleri şık bir bez çanta hediye etti. Proje ile toplanacak plastik şişeler ise geri dönüşüm çalışmalarında kullanılacak.


Bozüyük Belediyesi’nin “Çöpe değil, kapalı pazara” sloganı ile ilki Şubat ayında gerçekleştirilen ve 30 bine yakın plastik şişeyi geri dönüşüme kazandırmak, toplanacak tüm kapaklarla da Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye hediye etmek amacı ile başlattığı 3 plastik şişe getirene bez çanta hediye projesi yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi”ne Bozüyük Belediyesi de destek verdi. Bu kapsamda Bozüyük Belediyesi, 2. kez “Çöpe değil, kapalı pazara” sloganıyla 3 plastik şişe getiren yüzlerce Bozüyüklü’ye bez çanta hediye etti. Bozüyüklüler kampanyaya yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, yeni dönem belediye ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte kampanyanın başlatıldığı kapalı pazara geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler, pet şişeleri alarak bez çantaları hediye etti.


Kampanyayla ilgili olarak bilgi veren Başkan Bakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi”ne destek vermek için ve aynı zamanda geri dönüşümün hassasiyetine dikkat çekmek amacıyla böyle bir kampanyaya imza attıklarını söyledi. Bu vesile ile geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak istediklerini kaydeden Başkan Bakıcı, “Bu noktada Bozüyük’te 3 tane pet şişe getiren vatandaşımıza bez çantalarımızı armağan ediyoruz. Çevre konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz ve bu konudaki hassasiyeti arttırmamız gerekiyor. Bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz kampanyamıza yüzlerce vatandaşımız ilgi göstererek destek oldular. Ben desteklerinden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.


Kampanyanın ilk bölümünde 20 bine yakın plastik şişe geri dönüşüme kazandırılırken toplanan kapaklarla da Engelliler Derneği’ne tekerlekli sandalye kazandırılmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:58
  1. doğa

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