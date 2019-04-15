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Bozüyük Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Bozüyük Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
Bozüyük Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Bozüyük Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.


Konu ile ilgili olarak Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan YardımcısıHasan Hüseyin Uygun ve Eskişehir-Bilecik-Sakarya Şube Başkanı Hayri Türbe, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Başkanlık makamında yapılan imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, memurların derecelerine göre aşağıdan yukarıya doğru olan denge oranının doğru olmadığını belirterek, memurların tamamının sosyal denge tazminatı oranının yüzde 85 olarak belirlendiğini söyledi.Başkan Bakkalcıoğlu “Memurlarımızın sosyal denge tazminatı oranını kanunen en yüksek devlet memuru maaşına uygulanan tazminat oranının yüzde 85’i oranında ve herkese eşit ödeme yapılacak şekilde belirledik. Emeklerini bizlerden esirgemeyeceğini bildiğim memurlarımıza iyi şartları sağlamak için gerekli iyileştirmeleri yapacağız. Belirlenen oranlar çalışanlarımıza hayırlı olsun” diyerek Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun ve Eskişehir-Bilecik-Sakarya Şube Başkanı Hayri Türbe’ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin imzalanmasının ardından, Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun ise “Memurun bu zor anında, enflasyonun ytzde 20’lere, gıdadaki enflasyonun yüzde 29 oranlarına çıktığı bu dönemde memuruna, çalışanlarına ve emekçisine saygı duyan, alın terine değer veren, memurun yüzünü güldüren Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” diyerek, Başkan Bakkalcıoğlu’na plaket takdim etti.


Bozüyük Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun ve Eskişehir-Bilecik-Sakarya Şube Başkanı Hayri Türbe’nin yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ve Bozüyük Türk Yerel Hizmet-Sen Bozüyük Temsilcisi Kadir Ayvaz katıldı.


İmza töreninin ardından Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun ve Eskişehir-Bilecik-Sakarya Şube Başkanı Hayri Türbe Bozüyük Belediyesi önünde yaptıkları açıklamada; “Türkiye KAMU-SEN yıllardır memurun hak arama mücadelesi için meydanlara inmiş, 400 bin kişi ile beraber Sıhhiye Meydanı’nda memurun hakkı için mücadele etmiştir. Bu doğrultuda gerektiği zaman açlık grevleri yapmıştır. Geçtiğimiz günlerde aleyhimize açıklama yapan sendika para sendikasıdır, memuru masada satan sendikadır.Enflasyon yüzde 20’leri aşmışken, gıdanın enflasyon oranı yüzde 29’u aşmışken ve memurun maaşı yüzde 30 erimişken bu sendika emekçileri masada satmış bir sendikadır. Bugün çeşitli açıklamalarda bulunan sendikacılar, bizler açlık grevleri yaparken siz neredeydiniz? Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yapan sendika, bizlerin uğraşları sonucunda Danıştay 11. Mahkemesi tarafından verilen “Memurun Dayanışma Aidatı” adı altında ücret kesilemez kararına rağmen bu ücreti almaya devam eden bir sendikadır. Memurumuz kimin ne için neler yaptığını çok iyi bilmektedir” dedi ve basın mensuplarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
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