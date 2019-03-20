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Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı 1. ligde

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:15
Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı 1. ligde

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig Yarı Final Etabı D Grubu’nu namağlup lider tamamlayan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, TVF Bayanlar 1. Ligi’ne yükselmeyi garantiledi.


Yarı final müsabakalarında D Grubu’nda yer alan Bozüyük temsilcisi, ilk maçında Adana Yüreğir Spor Salonu’nda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu’nu 3-0, İstanbul Vakıfbank’ı 3-2 ve Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor’u da 3-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmıştı. 4 grubun 1 ve 2’ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanırken 18 Mart tarihinde ilk maçına çıkan Bozüyük’ün sultanları, Mersin Toroslar Spor Salonu’nda Karayolları ile karşılaştı. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, final müsabakalarındaki ilk maçını 3-1, ikinci maçında ise Alaşehir Belediyesini 3-0 yenerek, TVF Bayanlar 1. Ligi’ne katılmayı garantiledi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TVF Bayanlar 1. Ligi’ne yükselen Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı sporcularını ve teknik ekibi başarılarından ötürü tebrik etti


Bozüyük temsilcisi son maçında ise bugün saat 17.30’da Kale 1957 Spor’la karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:15
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