Bozüyük Belediyesi Aksu Tekke köyü civarındaki sahipsiz köpeklere sahip çıktı

Bozüyük Belediyesi “Onlar Bize Emanet” sloganıyla sokak hayvanlarına şefkatle kucak açmaya devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü Ekipleri Aksu Tekke Köyü bölgesindeki ormanlık alana sığınan sahipsiz ve terk edilmiş köpeklere sahip çıktı. Mezbaha Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar neticesinde Aksu Tekke Köyü civarındaki ormanlık alana hareket etti. Ormanlık alanda bulunan sahipsiz, terk edilmiş ve aç oldukları belli olan köpeklere mama vererek karınlarını doyuran yetkililer “Biz can dostlarımızın her zaman yanındayız. Onların da bizim kadar yaşama hakları var. Vatandaşlarımızın sahipsiz ve zor durumda gördükleri sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyor, böyle anlarda bize haber vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde mama kaplarının düzenli dolumunu yapan ekipler sahipsiz kedi ve köpeklerin soğuk ve yağışlı havalarda aç kalmasına izin vermezken ormanlık alanda bulunan sahipsiz hayvanları da unutmuyor.